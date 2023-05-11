«Ливерпуль» готов выплатить 52 миллиона фунтов за полузащитника «Спортинга»

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте может продолжить карьеру в чемпионате АПЛ.

Как сообщает Record, интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль». Английский клуб готов активировать опцию выкупа, прописанную в соглашении Угарте со «Спортингом». Она равна 52 миллионам фунтам стерлингам.

Отмечается, что руководство «львов» открыто для переговоров о трансфере хавбека, несмотря на желание главного тренера Рубена Аморима сохранить Мануэля в команде.

В текущем сезоне Угарте провел 45 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.