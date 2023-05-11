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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов женился на своей девушке (фото)

Избранницу зовут Кристина.
11 мая 2023 15:29
автор: Максим Скороходов

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов женился на своей девушке Кристине, сообщила пресс-служба национальной команды.

«Поздравляем молодожёнов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», - сказано в сообщении.

Напомним, что Баринов на взрослом клубном уровне играл только за «Локомотив». Вместе с «железнодорожниками» он стал чемпионом России (2017/18), завоевал Суперкубок-2019 и три Кубка страны (2016/17, 2018, 2020/21).

За сборную России Баринов провел 15 матчей и не отличился забитыми мячами.

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