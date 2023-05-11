Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» не собирается отдавать золотую медаль

Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев заявил, что не намерен отдавать золотую медаль за победу клуба в чемпионате Беларуси 2022 года.

«Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется? Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Ташуева.

Напомним, что с «Шахтера» и «Энергетик-БГУ» лишили соответственно золотых и серебряных медалей за организацию договорных матчей. Таким образом, чемпионом Беларуси в прошлом году стал БАТЭ.