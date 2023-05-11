Стало известно, какую сумму «Астон Вилла» готова выделить Эмери на трансферы

«Астон Вилла» определилась с сумму, которую готова потратить на покупку футболистов.

Как сообщает The Sun, руководство предоставит на трансферы тренеру клуба Унаи Эмери 225 миллионов евро.

Напомним, что 51-летний специалист возглавил команду в октябре 2022 года. Ранее Эмери работал в московском «Спартаке». Под его руководством «Севилья» трижды выигрывала Лигу Европы.

Отметим, что «Астон Вилла» после 35 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «горожан» 54 очка.