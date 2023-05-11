Бывший футболист сборной России выступил за отмену смертной казни в стране

Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА, других клубов, а также сборной России Андрей Соломатин рассказал, чтобы он изменил бы в стране.

«Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион — уехал на 20 лет, а если миллиард — уехал навсегда», - приводит «Матч ТВ» слова Соломатина.

Напомним, что Соломатин провел за сборную России 13 матчей и забил один гол. Вместе с ЦСКА он стал чемпионом страны в 2003 году. Также защитник завоевал пять Кубков и один Суперкубок России.