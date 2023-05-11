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Агент Бальде заявил, что Кейта чувствует себя очень счастливым в России

Футболист выступает за московский «Спартак».
11 мая 2023 16:29
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, как его клиент адаптировался в России.

«Бальде очень любит атмосферу в «Спартаке». Кейта восхищается русской культурой и людьми в стране в целом. Особенно ему нравится местная кухня. Он чувствует себя очень счастливым в России», – приводит слова Пасторелло Sport24.

Напомним, что форвард перебрался в стан красно-белых из итальянского «Кальяри» на правах свободного агента в августе 2022 года. С тех пор он провел за команду 12 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Действующее соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.

источник: Sport24.ru
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