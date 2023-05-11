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КДК Беларуси решил, кому отдать золотые медали чемпионата-2022, ранее «Шахтер» лишили титула

Клуб из Солигорска организовывал договорные матчи
КДК Беларуси решил, кому отдать золотые медали чемпионата-2022, ранее «Шахтер» лишили титула
11 мая 2023 16:46
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Шахтер" (Солигорск)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Белорусской федерации футбола решил не вручать золотые и серебряные медали по итогам национального чемпионата 2022 года, сообщает «Прессбол».

Напомним, ранее титула и медалей были лишены соответственно солигорский «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» оба клуба, вместе с «Белшиной» наказаны за организацию договорных матчей.

Добавим, что данный случай будет первым за историю страны, когда по итогам чемпионата не был определен победитель и серебряный призер.

источник: «Прессбол»
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