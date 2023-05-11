КДК Беларуси решил, кому отдать золотые медали чемпионата-2022, ранее «Шахтер» лишили титула

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Белорусской федерации футбола решил не вручать золотые и серебряные медали по итогам национального чемпионата 2022 года, сообщает «Прессбол».

Напомним, ранее титула и медалей были лишены соответственно солигорский «Шахтер» и «Энергетик-БГУ» оба клуба, вместе с «Белшиной» наказаны за организацию договорных матчей.

Добавим, что данный случай будет первым за историю страны, когда по итогам чемпионата не был определен победитель и серебряный призер.