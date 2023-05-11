Лев Лещенко назвал чемпионство «Зенита» в РПЛ победой сборной Бразилии

Известный певец Лев Лещенко отреагировал на победу петербургского «Зенита» в РПЛ.

Ранее команда Сергея Семака победила дома «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца завоевала золотые медали, оформив свой пятый чемпионский титул подряд.

«Как отношусь к чемпионству «Зенита»? Да прекрасно! Как еще можно относиться к победе сборной Бразилии. Она заслуженная. Всем и так все понятно», – приводит слова артиста Sport24.

К слову, в составе сине-бело-голубых выступают сразу семь футболистов из Бразилии.