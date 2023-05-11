ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Ференцвароше» оценили работу Черчесова в текущем сезоне

Ранее клуб досрочно стал чемпионом Венгрии.
11 мая 2023 17:29
автор: Степан Шереметьев

В венгерском «Ференцвароше» оценили работу главного тренера команды Станислава Черчесова в нынешнем сезоне. Об этом пишет ТАСС.

«Клуб доволен его работой», – сообщили в пресс-службе команды.

Напомним, что «Ференцварош» досрочно завоевал чемпионский титул по итогам 30-го тура национального первенства страны. Случилось это заочно после того, как ближайший преследователь «Ференцвароша» «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).

А по итогам прошлого сезона команда Черчесова оформила «золотой дубль», добавив к чемпионству Кубок страны.

источник: ТАСС
В «Ференцвароше» оценили работу Черчесова в текущем сезоне
Ранее клуб досрочно стал чемпионом Венгрии.
11.05.2023 17:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Геннадий Орлов считает, что болельщики других команд мечтают о развале «Зенита»
В последние пять клуб доминирует в РПЛ.
11.05.2023 17:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Лев Лещенко назвал чемпионство «Зенита» в РПЛ победой сборной Бразилии
В составе сине-бело-голубых выступают сразу семь футболистов из латиноамериканской страны.
11.05.2023 16:49
Футбол
автор: Степан Шереметьев
КДК Беларуси решил, кому отдать золотые медали чемпионата-2022, ранее «Шахтер» лишили титула
КДК Беларуси решил, кому отдать золотые медали чемпионата-2022, ранее «Шахтер» лишили титула
Клуб из Солигорска организовывал договорные матчи
11.05.2023 16:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Бальде заявил, что Кейта чувствует себя очень счастливым в России
Агент Бальде заявил, что Кейта чувствует себя очень счастливым в России
Футболист выступает за московский «Спартак».
11.05.2023 16:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бывший футболист сборной России выступил за отмену моратория смертной казни в стране
Думает, что это поможет.
11.05.2023 16:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший футболист «Ливерпуля» примет участие в Евровидении-2023
Рагнар Клаван будет представителем Эстонии.
11.05.2023 16:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, какую сумму «Астон Вилла» готова выделить Эмери на трансферы
Клуб претендует на участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
11.05.2023 15:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» не собирается отдавать золотую медаль
Бывший главный тренер солигорского «Шахтера» не собирается отдавать золотую медаль
Клуб лишили чемпионского титула за участие в договорных матчах.
11.05.2023 15:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика