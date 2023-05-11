В «Ференцвароше» оценили работу Черчесова в текущем сезоне

В венгерском «Ференцвароше» оценили работу главного тренера команды Станислава Черчесова в нынешнем сезоне. Об этом пишет ТАСС.

«Клуб доволен его работой», – сообщили в пресс-службе команды.

Напомним, что «Ференцварош» досрочно завоевал чемпионский титул по итогам 30-го тура национального первенства страны. Случилось это заочно после того, как ближайший преследователь «Ференцвароша» – «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).

А по итогам прошлого сезона команда Черчесова оформила «золотой дубль», добавив к чемпионству Кубок страны.