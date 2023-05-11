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«Зенит» официально объявил о переходе голкипера «Пари НН» Гойло

Стороны заключили соглашение до 2027-го года.
«Зенит» официально объявил о переходе голкипера «Пари НН» Гойло
11 мая 2023 17:59
автор: Степан Шереметьев
автор фото: "Пари НН"

Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе голкипера «Пари НН» Никиты Гойло. Отмечается, что стороны заключили соглашение до 2027-го года.

Вратарь выступал за нижегородский клуб на правах аренды из петербургского клуба. Летом 2023 года у него истекал контракт с сине-бело-голубыми.

Добавим, что в текущем сезоне футболист провел за «Пари НН» 18 матчей во всех турнирах, в шести из них оставив ворота «сухими». Нижегородцы после 26 туров в чемпионате России располагаются на 14-й позиции, имея в своем активе 23 очка.

источник: ФК «Зенит»
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