«Зенит» официально объявил о переходе голкипера «Пари НН» Гойло

Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе голкипера «Пари НН» Никиты Гойло. Отмечается, что стороны заключили соглашение до 2027-го года.

Вратарь выступал за нижегородский клуб на правах аренды из петербургского клуба. Летом 2023 года у него истекал контракт с сине-бело-голубыми.

Добавим, что в текущем сезоне футболист провел за «Пари НН» 18 матчей во всех турнирах, в шести из них оставив ворота «сухими». Нижегородцы после 26 туров в чемпионате России располагаются на 14-й позиции, имея в своем активе 23 очка.