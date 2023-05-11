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Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана подтвердил приезд в Россию для встречи с руководством «Зенита»

Переговоры состоятся после матча против «Краснодара».
Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана подтвердил приезд в Россию для встречи с руководством «Зенита»
11 мая 2023 18:12
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК "Зенит"

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, подтвердил, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения будущего своих клиентов.

Накануне сообщалось, что Гарсия встретится с руководством сине-бело-голубых после матча против «Краснодара».

«Да, это правда. Но у меня нет никаких предложений», – сказал агент в интервью Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится 13 мая на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прлзвучит в 16:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана подтвердил приезд в Россию для встречи с руководством «Зенита»
Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана подтвердил приезд в Россию для встречи с руководством «Зенита»
Переговоры состоятся после матча против «Краснодара».
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