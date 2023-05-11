Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана подтвердил приезд в Россию для встречи с руководством «Зенита»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, подтвердил, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения будущего своих клиентов.

Накануне сообщалось, что Гарсия встретится с руководством сине-бело-голубых после матча против «Краснодара».

«Да, это правда. Но у меня нет никаких предложений», – сказал агент в интервью Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится 13 мая на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прлзвучит в 16:30 по московскому времени.