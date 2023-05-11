Ерохин рассказал, отразится ли на игре «Зенита» возможной уход бразильских футболистов

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, зависима ли команда от иностранных футболистов.

«Будут ли результаты без легионеров хуже? Не знаю. Я уверен, что ребята вкладывают всю душу в игру за «Зенит». Посмотрим, что будет, когда они уйдут», – приводит слова футболиста «СЭ».

Ранее сообщалось, что агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, подтвердил, что прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения будущего своих клиентов.