Итальянский менеджер Чинквини признал, что «Спартак» очень популярен в мире, но уступает «Зениту»

Итальянский менеджер Оресте Чинквини поделился мнением о том, какой клуб популярнее в мире – «Спартак» или «Зенит».

«Спартак» очень популярен в мире, но в данный момент на вершине популярности именно «Зенит». «Зенит» – важный клуб, у них отличная тренировочная база, фантастический стадион», – цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, что ранее команда Сергея Семака победила дома «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца завоевала золотые медали, оформив свой пятый чемпионский титул подряд.