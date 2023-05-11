ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Итальянский менеджер Чинквини признал, что «Спартак» очень популярен в мире, но уступает «Зениту»

Он оценил клубы по охвату зрительской симпатии.
11 мая 2023 19:10
автор: Степан Шереметьев

Итальянский менеджер Оресте Чинквини поделился мнением о том, какой клуб популярнее в мире – «Спартак» или «Зенит».

«Спартак» очень популярен в мире, но в данный момент на вершине популярности именно «Зенит». «Зенит» – важный клуб, у них отличная тренировочная база, фантастический стадион», – цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, что ранее команда Сергея Семака победила дома «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца завоевала золотые медали, оформив свой пятый чемпионский титул подряд.

источник: «РБ-Спорт»
Мостовой назвал лучшего россиянина в составе «Зенита»
Спойлер: он играет в центре поля.
11.05.2023 19:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» показал форму на матч с «Краснодаром», после игры петербуржцев наградят за победу в РПЛ
Церемонию решили не проводить сразу после победы над «Спартаком».
11.05.2023 19:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» предложила новый контракт Дембеле
«Барселона» предложила новый контракт Дембеле
Каталонский клуб планирует продлить соглашение с игроком до 2027 года.
11.05.2023 19:30
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Итальянский менеджер Чинквини признал, что «Спартак» очень популярен в мире, но уступает «Зениту»
Он оценил клубы по охвату зрительской симпатии.
11.05.2023 19:10
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бывший помощник Гогниева в «Химках» находится в тяжелом состоянии после ДТП
Специалист угодил в реанимацию.
11.05.2023 18:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ерохин рассказал, отразится ли на игре «Зенита» возможной уход бразильских футболистов
Ранее сообщалось, что агент игроков прибыл в Россию для переговоров с руководством клуба.
11.05.2023 18:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана подтвердил приезд в Россию для встречи с руководством «Зенита»
Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана подтвердил приезд в Россию для встречи с руководством «Зенита»
Переговоры состоятся после матча против «Краснодара».
11.05.2023 18:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» официально объявил о переходе голкипера «Пари НН» Гойло
«Зенит» официально объявил о переходе голкипера «Пари НН» Гойло
Стороны заключили соглашение до 2027-го года.
11.05.2023 17:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Ференцвароше» оценили работу Черчесова в текущем сезоне
Ранее клуб досрочно стал чемпионом Венгрии.
11.05.2023 17:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика