Мостовой назвал лучшего россиянина в составе «Зенита»

Полузащитник Далер Кузяев – лучший российский футболист, выступающий в «Зените». Такое мнение выразил экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой.

«Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне. Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе «Зенита», поэтому его можно назвать лучшим из россиян», – сказал экс-полузащитник порталу Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ 30-летний Кузяев провел 22 матча, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач, а «Зенит» досрочно стал чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что футболист может перебраться в европейский чемпионат. Им интересуются в Турции, Испании и Венгрии.