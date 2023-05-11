Наставник «Оренбурга» Личка рассказал, будет ли он рассматривать предложения от других клубов

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем будущем.
«Буду ли я рассматривать предложения? С руководством «Оренбурга» пришли к выводу, что, если мне поступит хорошее предложение и можно будет сделать шаг вперед в тренерской карьере, то никто не будет против», – приводит слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что чешский специалист возглавил российскую команду в августе 2020 года. Под его руководством коллектив занимает восьмую позицию турнирной таблицы чемпионата страны, имея в своем активе 39 очков.
источник: «РБ-Спорт»