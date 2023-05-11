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Наставник «Оренбурга» Личка рассказал, будет ли он рассматривать предложения от других клубов

Чешский специалист Марцел Личка возглавил российскую команду в августе 2020 года.
11 мая 2023 20:02
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем будущем.

«Буду ли я рассматривать предложения? С руководством «Оренбурга» пришли к выводу, что, если мне поступит хорошее предложение и можно будет сделать шаг вперед в тренерской карьере, то никто не будет против», – приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что чешский специалист возглавил российскую команду в августе 2020 года. Под его руководством коллектив занимает восьмую позицию турнирной таблицы чемпионата страны, имея в своем активе 39 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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