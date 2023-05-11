Агент Щенникова рассказал о планах футболиста после ухода из ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников хочет остаться в чемпионате России. Об этом заявил агент игрока Сергей Пушкин. По словам менеджера, окончательное решение будет принято летом.

«Сейчас не понятно, что будет с командами: где-то смениться тренер, уйдут те или иные игроки. Ближнее зарубежье? Такой вариант тоже не исключаем», – добавил Пушкин для «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что 32-летний Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провел 2 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.