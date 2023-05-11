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«Рома» и «Байер» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Лиги Европы

Встреча состоится сегодня, 11 мая, в Риме на «Стадио Олимпико».
«Рома» и «Байер» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Лиги Европы
11 мая 2023 21:02
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Тренерские штабы итальянской «Ромы» и немецкого «Байера» определились со стартовыми составами на первый матч полуфинала Лиги Европы.

«Рома»: Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Спинаццола, Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Беллотти, Абрахам.

«Байер»: Градецки, Коссуну, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Паласиос, Андрих, Вирц, Диаби, Гложек.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 11 мая, в Риме на «Стадио Олимпико». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Англии Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
«Рома» и «Байер» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Лиги Европы
«Рома» и «Байер» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Лиги Европы
Встреча состоится сегодня, 11 мая, в Риме на «Стадио Олимпико».
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