В «Зените» оценили выступления Дзюбы за «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о выступлении нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюба был квалифицированным игроком очень высокого уровня для чемпионата России, он им и остается. Молодец, что забивает и помогает команде! Сейчас мы с ним меньше общаемся, чем во времена его игры за «Зенит». Тем не менее, я рад, что он так много забивает и помогает «Локомотиву» остаться в РПЛ», – сказал Ерохин в интервью «СЭ».

Дзюбе 34 года. Он покинул «Зенит» летом 2022 на правах свободного агента. В «Локомотив» форвард перешел зимой 2023-го. В его активе 11 матчей, 8 голов и 4 голевых паса.