Петржела дал совет «Зениту», как удержать в команде Малкома

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела дал совет «Зениту», как удержать в команде бразильского нападающего Малкома.

«Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то удержать его будет попросту невозможно. Российских клубов еще долго не будет в еврокубках. Шанс только один – в два раза увеличить ему зарплату», – приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения будущего своих клиентов.