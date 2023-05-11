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Петржела дал совет «Зениту», как удержать в команде Малкома

Ранее сообщалось, что агент игрока прибыл в Россию для переговоров с руководством клуба.
11 мая 2023 21:53
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела дал совет «Зениту», как удержать в команде бразильского нападающего Малкома.

«Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то удержать его будет попросту невозможно. Российских клубов еще долго не будет в еврокубках. Шанс только один – в два раза увеличить ему зарплату», – приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения будущего своих клиентов.

источник: «РБ-Спорт»
Петржела дал совет «Зениту», как удержать в команде Малкома
Ранее сообщалось, что агент игрока прибыл в Россию для переговоров с руководством клуба.
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