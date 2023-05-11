Гендиректор «Интера» Маротта рассказал о будущем главного тренера команды Индзаги

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги.

«Нерадзурри» располагаются на четвертой позиции турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 63 очка. Также команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов, где в первом матче обыграла «Милан» (2:0).

«Останется ли Индзаги в «Интере» в следующем году? Думаю, да. «Интер» не добился поставленных задач в чемпионате Италии, но в остальном Индзаги проделал неплохую работу», – приводит слова функционера журналист Альфредо Педулла в соцсетях.

К слову, специалист возглавляет миланский клуб с июня 2021 года. Под его руководством коллектив завоевал Кубок и два Суперкубка Италии.