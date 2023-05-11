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Президент Ла Лиги: уход Бускетса - это начало пути к возвращению Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об уходе полузащитника Серхио Бускетса из «Барселоны» после окончания нынешнего сезона.
11 мая 2023 22:34
автор: Александр Шульгин

Президент испанской Ла Лиги Хвьер Тебас прокомментировал уход Серхио Бускетса из «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

«Уход Бускетса из «Барселоны» - это начало пути к возвращению Месси. Им предстоит пройти еще долгий путь для этого. Я не тот, кто даст им зеленый свет, все дело будет в экономической составляющей», - приводит слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что Бускетс выступает за основную команду «Барселоны» с 2008 года. С тех пор он сыграл за каталонский клуб 719 матчей, забил 18 голов и отдал 45 результативных передач.

Его отец, вратарь Карлос Бускетс также долгое время выступал за «сине-гранатовых» в 90-х годах.

источник: El Mundo Deportivo
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