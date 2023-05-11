Дуайт Йорк считает, что Эрлинг Холанд не попал бы в состав «Манчестер Юнайтед» образца 1999 года

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал бы в состав «красных дьяволов» образца сезона-1998/99.

«Холанд не попал бы в команду-1998/99 с учетом того, как мы играли. Без шансов. Зачем разрушать мою связку с Энди Коулом?» – приводит слова Йорка Daily Mail.

Напомним, что Холанд перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» в июле 2022 года за компенсацию в размере 60 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 47 матчей, забил 51 мяч и отдал восемь результативных передач.