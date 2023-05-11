Стала известна сумма выкупа Леау по новому контракту с «Миланом»

Сумма выкупа Рафаэля Леау по новому контракту с «Миланом» составит 175 миллионов евро. Об этом пишет итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 23-летний форвард подпишет соглашение до 2028 года. Зарплата португальского нападающего составит 5 млн евро, плюс бонусы.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В текущем сезоне в составе команды Стефано Пиоли он принял участие в 44-х встречах, в которых забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Согласно порталу Tranfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.