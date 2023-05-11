Бове вывел «Рому» вперед в матче с «Байером» в полуфинале Лиги Европы

Итальянская «Рома» на своем поле принимает немецкий «Байер» в полуфинальном матче Лиги Европы.

Римлян на 63-й минуте вывел вперед в счете хавбек Эдоардо Бове, которому ассистировал нападающий Тэмми Абрахам. В данный момент продолжается второй тайм. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).

В другом полуфинале Лиги Европы «Ювентус» на своем поле принимает «Севилью». В данный момент испанский клуб обыгрывает своего соперника со счетом 1:0.