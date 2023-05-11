СМИ: в выходные Марсело Бьельса возглавит сборную Уругвая

Известный аргентинский тренер Марсело Бьельса станет новым главным тренером сборной Уругвая.

По информации телеканала Teledoce, уже в ближайшие выходные специалист прибудет в столицу страны - Монтевидео для подписания контракта с местной футбольной федерацией.

Напомним, последним местом работы Бьельсы был английский «Лидс», из которого он был уволен в начале текущего сезона за неудовлетворительные результаты.

Под руководством прежнего наставника - Мартина Алонсо уругвайцы попали на ЧМ-2022, однако не смогли выйти из группы.