«Рома» обыграла «Байер» в первом матче полуфинала Лиги Европы, Азмун вышел на замену

Итальянская «Рома» дома принимала немецкий «Байер» в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римского клуба.

В составе победителей на 63-й минуте отличился полузащитник Эдоардо Бове, которому ассистировал нападающий Тэмми Абрахам.

Добавим, что на 72-й минуте у «аптекарей» на поле появился бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун, но не смог отметиться результативными действиями.

Ответная игра между командами состоится 18 мая в Леверкузене на стадионе «БайАрена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Европы

1/2 финала

Первый матч

«Рома» (Италия) – «Байер» (Германия) – 1:0 (0:0)

Гол: Бове, 63.