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«Ювентус» в добавленное время вырвал ничью у «Севильи» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

Туринцы не позволили сопернику увезти победу из Италии.
«Ювентус» в добавленное время вырвал ничью у «Севильи» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
12 мая 2023 00:00
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В первом полуфинальном матче Лиги Европы туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с испанской «Севильей».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 26-й минуте отличился Юссеф Эн-Несери. Хозяева отыгрались на восьмой добавленной минуте: точный выстрел в активе вышедшего на замену Федерико Гатти.

Напомним, в финале победитель сыграет с сильнейшим в паре «Рома» (Италия) - «Байер» (Леверкузен, Германия).

Лига Европы
1/2 финала. 1-й матч
«Ювентус» (Италия) - «Севилья» (Испания) - 1:1 (0:1)
Голы: Гатти, 90+7 – Эн-Несири, 26.

источник: «Советский спорт»
«Ювентус» в добавленное время вырвал ничью у «Севильи» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
«Ювентус» в добавленное время вырвал ничью у «Севильи» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Туринцы не позволили сопернику увезти победу из Италии.
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