«Ювентус» в добавленное время вырвал ничью у «Севильи» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

В первом полуфинальном матче Лиги Европы туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с испанской «Севильей».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 26-й минуте отличился Юссеф Эн-Несери. Хозяева отыгрались на восьмой добавленной минуте: точный выстрел в активе вышедшего на замену Федерико Гатти.

Напомним, в финале победитель сыграет с сильнейшим в паре «Рома» (Италия) - «Байер» (Леверкузен, Германия).

Лига Европы

1/2 финала. 1-й матч

«Ювентус» (Италия) - «Севилья» (Испания) - 1:1 (0:1)

Голы: Гатти, 90+7 – Эн-Несири, 26.