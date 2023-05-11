«Вест Хэм» одержал волевую победу над «АЗ Алкмар» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций

Футболисты «Вест Хэма» на своем поле обыграли «АЗ Алкмар» (2:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Отметим, что по ходу встречи лондонцы были вынуждены отыгрывать после того, как на 42-й минуте гол забил полузащитник Тиджани Рейндерс. Во втором тайме хозяева сумели переломить ход игры и добиться победы. В составе молотобойцев авторами забитых мячей стали Саид Бенрахма (67) и Майкл Антонио (76).

Ответный матч между командами состоится 18 мая в Нидерландах.

Лига конференций

1/2 финала

1-й матч

«Вест Хэм» (Англия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 2:1 (0:1)

Голы: Бенрахма, 67 (с пенальти). Антонио, 76 – Рейндерс, 42.