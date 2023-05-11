«Базель» на выезде обыграл «Фиорентину» в первом матче полуфинала Лиги конференций

Первый полуфинальный матч Лиги конференций «Фиорентина» – «Базель» завершился победой швейцарского клуба со счетом 2:1.
В составе гостей голы забили Анди Диуф, отличившийся на 71-й минуте, и Зеки Амдуни (90+2). «Фиалки» ответили забитым мячом Артура Кабрала (25).
Отметим, что ответная встреча между командами состоится 18 мая в Базеле.
Лига конференций
1/2 финала
1-й матч
«Фиорентина» (Италия) – «Базель» (Швейцария) – 1:2 (1:0)
Голы: Кабрал, 25 – Диуф, 71. Амдуни, 90+2.
источник: «Советский спорт»