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В «Ференцвароше» дали оценку работе Черчесова в сезоне-2022/23

Клуб во второй раз подряд выиграл чемпионский титул в Венгрии.
12 мая 2023 08:49
автор: Александр Шульгин

Руководство «Ференцвароша» оценило работу российского специалиста Станислава Черчесова у руля команды в текущем сезоне.

«Клуб доволен его работой», - приводит заявление клубной пресс-службы венгров ТАСС.

Напомним, «Ференцварош» второй год подряд стал чемпионом Венгрии, однако неудачно выступил в еврокубках, сначала не сумев пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а затем вылетев из Лиги Европы.

В прошлом сезоне команда Черчесова сделала «золотой дубль», добавив к чемпионскому титулу звание обладателя Кубка страны.

источник: ТАСС
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