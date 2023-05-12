В «Ференцвароше» дали оценку работе Черчесова в сезоне-2022/23

Руководство «Ференцвароша» оценило работу российского специалиста Станислава Черчесова у руля команды в текущем сезоне.

«Клуб доволен его работой», - приводит заявление клубной пресс-службы венгров ТАСС.

Напомним, «Ференцварош» второй год подряд стал чемпионом Венгрии, однако неудачно выступил в еврокубках, сначала не сумев пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а затем вылетев из Лиги Европы.

В прошлом сезоне команда Черчесова сделала «золотой дубль», добавив к чемпионскому титулу звание обладателя Кубка страны.