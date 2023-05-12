Мбаппе потроллил французские СМИ за распространение слухов о себе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал новость французских СМИ о том, что его якобы попросили выступить перед молодыми гироками команды и отговорить их от каких-либо протестных акций.

«Не мешайте мое имя в своих салатах и проверяйте свои источники, пожалуйста… Хорошего вечера», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, в текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 36 мячей.

Действующий контракт форварда с парижанами рассчитан до 30 июня 2024 года, однако по слухам уже в грядущее летнее трансферное окно он может сменить клубную прописку и перейти в мадридский «Реал».