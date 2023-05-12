Озбилиз рассказал, что мешает Захаряну показывать стабильные выступления

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне.

«Сейчас для Арсена важнее всего — стабильно играть. Должен быть минимум, поэтому тяжело требовать каких-то свершений от молодого игрока — полузащитник «Динамо» еще в процессе становления.

С возрастом придет стабильность, а пока СМИ не стоит говорить, что это новая звезда, постоянно обсуждать возможный трансфер в «Челси» — это сильно давит на Захаряна. Игрок хочет показывать, на что он способен, и абстрагироваться от лишнего внимания», - приводит слова Озбилиза Sport24.

Захарян в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 23 встречах, в которых стал автором трех голов и пять раз ассистировал партнерам. В Кубке России Захарян в десяти матчах отметился одним голом и одно голевой передачей.

«Динамо» после 26 туров располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.