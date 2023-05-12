Уткин: «Севилья» какая-то неубиваемая, как грибок или аллергия

Известный комментатор и журналист Василий Уткин высказался об итогах первого матча полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом».

«Севилья» какая-то неубиваемая. Как грибок. Или аллергия. Как у неё это получается?

И я очень удивлён игрой «Ювентуса». Есть игроки мирового класса, есть игроки с исключительными качествами — ну как получается из такой банды делать настолько серую и безыдейную игру… Макс Аллегри — пустая трата денег», - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 1:1. «Севилья» практически весь матч вела в счете, однако на седьмой компенсированной минуте встречи «Ювентусу» удалось сравнять счет.

В финале победитель данного противостояния сыграет с сильнейшим в паре «Рома» (Италия) – «Байер» (Германия).