В «Барселоне» заявили, что подписание Месси не входит в планы клуба

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу опроверг многочисленные слухи о скором возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. По словам функционера, клуб не планирует подписывать нападающего этим летом.

«Вы должны быть осторожны. Такой человек, как Месси, всегда прибавляет, и в Ла Лиге всё было бы хорошо, если бы «Барселона» была в сильной позиции», – приводит слова Ромеу Barca Universal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовится к возвращению аргентинца. Именно поэтому клуб расстался с полузащитником Серхио Бускетсом. Таким образом, сине-гранатовые пытаются вписаться в рамки финансового фэйр-плей, который позволит им подписать Месси в летнее межсезонье.