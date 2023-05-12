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Источник: финал Кубка России могут перенести из «Лужников» при определенных обстоятельствах

Однако пока таких планов у РФС нет.
12 мая 2023 10:49
автор: Александр Кожевников

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант переноса финала Кубка России из «Лужников», но может это сделать при определённых обстоятельствах, информирует «Матч ТВ».

Как сообщает источник, РФС, мэрию Москвы и руководство «Лужников» не устраивает ситуация с ограничением со стороны МВД максимальной вместимости арены в 15 000 зрителей.

«Решение о переносе финала Кубка России может быть принято в том случае, если «Лужники» не смогут обеспечить компенсационные мероприятия, которые позволят провести решающий матч турнира на должном уровне», - приводит слова источника «Матч ТВ».

Финал Кубка России должен состояться 11 июня. В решающем матче турнира встретятся ЦСКА и победитель пары «Краснодар» — «Урал».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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