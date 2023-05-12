Дюрица: у Семака есть мотивация уехать за границу и показать свои качества там

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался об очередном чемпионском титуле санкт-петербургского «Зенита».

«У них хороший состав, но надо отметить и Сергея Семака — он очень хороший тренер. Привести команду к чемпионству пять раз подряд не так уж просто. Это отличный специалист, у которого, на мой взгляд, есть мотивация уехать за границу и показать свои качества там. Жалко, что «Зенит» не может выступать в еврокубках и показать свою силу в Европе. Все-таки чемпионат России — одно, а еврокубки — другое», - приводит слова Дюрицы «Спорт-экспресс».

Напомним, по итогам 26-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2022/2023. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 64 очка. У ближайших преследователей, московского ЦСКА, 51 балл в 26 турах.

Для «Зенита» этот титул стал пятым подряд и девятым в истории РПЛ.