Российский экс-футболист погиб после серьезной аварии, в которую он попал на уличных гонках

Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин скончался после ДТП, в которое он попал под Москвой минувшей ночью. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

Как сообщает источник, экс-футболист участвовал в уличных гонках и попал в аварию. От это Nissan GTR практически ничего не осталось.

Авария произошла на Минском шоссе. Спортсмен на большой скорости врезался в отбойник. Авария произошла во время уличной гонки.

Вместе с Каракиным в машине находился еще один человек, предположительно, это был оператор, который хотел снять гонку на камеру.

Каракин завершил карьеру в возрасте 27 лет в 2018 году.