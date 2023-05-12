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Российский экс-футболист погиб после серьезной аварии, в которую он попал на уличных гонках

Александру Каракину был 31 год.
12 мая 2023 11:39
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин скончался после ДТП, в которое он попал под Москвой минувшей ночью. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

Как сообщает источник, экс-футболист участвовал в уличных гонках и попал в аварию. От это Nissan GTR практически ничего не осталось.

Авария произошла на Минском шоссе. Спортсмен на большой скорости врезался в отбойник. Авария произошла во время уличной гонки.

Вместе с Каракиным в машине находился еще один человек, предположительно, это был оператор, который хотел снять гонку на камеру.

Каракин завершил карьеру в возрасте 27 лет в 2018 году.

источник: Телеграм-канал Mash
Российский экс-футболист погиб после серьезной аварии, в которую он попал на уличных гонках
Александру Каракину был 31 год.
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