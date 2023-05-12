Стал известен потенциальный соперник сборной Росси по товарищескому матчу.

Как сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Республики Индонезия, накануне в Джакарте состоялась встреча главы ведомства Дито Ариотеджо и посла России Людмилы Воробьевой.

«Есть двa мероприятия, нa которые Россия хочeт официально приглaсить Индонезию. Такжe мы будем сотрудничать в спорте и кибeрспорте. Мы бы хотели провeсти товарищеский матч мeжду футбольными сборными России и Индонeзии», — заявил Ариотеджо.

Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина не сыграет в сентябре со сборной Ирака.