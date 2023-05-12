Агент Джорджевича сообщил о сроках возвращения футболиста на поле

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересны форварда «Сочи» Луки Джорджевича, сообщил о сроках возвращения своего клиента на поле.

«Лука хорошо себя чувствует. Он должен восстановиться и вернуться на поле в течение 10 дней», -приводит слова Глушевича «Спорт-экспресс».

26-летний черногорский футболист получил травму в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом». Он покинул поле на 36-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Джорджевич принял участие в 17 матчах, забив в них два гола и дважды ассистировав партнерам.

«Сочи» после 26 туров располагается на десятой позиции в турнирной таблице, набрав 34 очка.