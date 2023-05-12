В РПЛ рассказали о процессе формирования состава правления лиги

Президент РПЛ Александр Алаев поделился подробностями о процессе формирования состава правления лиги.

«Пока, кроме Иванова, никто не подавал. Для начала мы должны подвести итоги сезона, должны определиться с новыми членами РПЛ, и уже в преддверии следующего сезона с учетом ротации между лигами, будем собирать этот орган.

Группа по смене формата сформирована, она многочисленна. Клубы активно включились в эту работу. Этот вопрос обсуждался, Пивоваров сказал, что заседание будет в ближайшие две недели. Оставлю возможность Павлу Константиновичу рассказать о работе группы. Комментировать возможные форматы до заседания считаю некорректным», - приводит слова Алаева «Матч ТВ».

В апреле на общем собрании РПЛ было принято решение утвердить новое положение о правлении лиги, в которое войдут семь человек, включая президента РПЛ. Свою кандидатуру в правление лиги выдвинул президент «Урала» Григорий Иванов.