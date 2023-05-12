Наставник «Астон Виллы» Эмери признан лучшим тренером АПЛ в апреле 

Стал известен лучший тренер чемпионата Англии по итогам апреля. Им оказался наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Отметим, что в прошедшем месяце «львы» под руководством 51-летнего специалиста одержали пять побед и сыграли один матч вничью.

Напомним, что в Эмери обошел в борьбе за награду других номинантов – наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, руководящего «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона, английского специалиста Эдди Хау, тренирующего «Ньюкасл», а также наставника «Борнмута» Гари О'Нила.

В настоящий момент «Астон Вилла» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 35-и матчей.