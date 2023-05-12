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«Зенит» проведет чемпионский парад после матча РПЛ с «Краснодаром»

Автобус с игроками проедет от «Газпром Арены» до Петропавловской крепости.
12 мая 2023 14:33
автор: Александр Кожевников

«Зенит» после субботнего матча с «Краснодаром» в рамках 27-го тура РПЛ проведет чемпионский парад, сообщает официальный сайт команды.

Автобус с командой после вручения трофея и медалей проедет от «Газпром Арены» до Петропавловской крепости по центральным улицам Петербурга.

Напомним, что сине-бело-голубые официально выиграли чемпионат России-2022/23 после победы над «Спартаком», но совместно с Лигой было принято решение, что церемония награждения, если и произойдет, то в 27-м туре.

Матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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