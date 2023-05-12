УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула

УЕФА не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула на фоне президентских выборов. Об этом сообщили представители организации.

«Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле, как и планировалось изначально. УЕФА не ведет переговоров о смене места проведения матча ни с какими политическими институтами, правительствами или национальными футбольными ассоциациями», – приводит заявление организации журналист Роб Харрис в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции. Футбольная ассоциация якобы опасалась возможных массовых беспорядков в столице страны на фоне выборов и начала искать запасные варианты проведения матча, в частности, Португалию.