Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в ближайшем матче Лиги 1

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выйдет в стартовом составе в матче парижан Лиги 1 с «Аяччо», который состоится 13 мая. Об этом сообщил главный тренер команды Кристоф Галтье.

«Когда Лео выходит на поле, приходится подстраиваться под это. Я поговорил с ним во вторник, чтобы узнать о его настроении. Я понял, что он полон мотивации и решимости. Так что он выйдет в стартовом составе», - приводит слова Галтье соцсети PSG COMMUNITY.

Напомним, что форвард был отстранен от матчей и тренировок после поездки в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Лионель перейдет в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Также была информация о трансфере игрока в «Барселону» или американский «Интер Майами». В свою очередь, руководство «ПСЖ» предложило аргентинцу продление контракта.