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Форвард «Манчестер Сити» Холанд признан лучшим игроком апреля в АПЛ 

На счету норвежца – шесть забитых мячей за четыре проведенные игры. 
12 мая 2023 15:00
автор: Глеб Шевяков

Нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда признали лучшим футболистом месяца в АПЛ по итогам апрельских игр. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что за минувший месяц 22-летний игрок «горожан» принял участие в четырех встречах, в которых забил шесть голов, включая один забитый мяч в ворота «Арсенала» (4:1) и отдал две результативные передачи.

Напомним, что в данный момент Холанд является лучшим бомбардиром чемпионата Англии, имея на своем счету 35 забитых мячей за 32 проведенных матча.

В настоящее время «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 82 очка после 34-х матчей.

источник: АПЛ
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