Форвард «Манчестер Сити» Холанд признан лучшим игроком апреля в АПЛ 

Нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда признали лучшим футболистом месяца в АПЛ по итогам апрельских игр. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что за минувший месяц 22-летний игрок «горожан» принял участие в четырех встречах, в которых забил шесть голов, включая один забитый мяч в ворота «Арсенала» (4:1) и отдал две результативные передачи.

Напомним, что в данный момент Холанд является лучшим бомбардиром чемпионата Англии, имея на своем счету 35 забитых мячей за 32 проведенных матча.

В настоящее время «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 82 очка после 34-х матчей.