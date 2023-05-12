КДК РФС не стал наказывать Дуарте дополнительной дисквалификацией

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник «Спартака» Алексис Дуарте не будет дополнительно наказан за удаление в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3).

Отметим, что парагваец был удален с поля на 75-й минуте встречи после примененного подката на нападающем соперника Малкоме.

«Дуарте приехал на заседание вместе с представителем юридической службы. Посмотрели видео и разобрали момент. Приняли решение не применять дополнительных дисквалификаций, помимо автоматической», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Добавим, что Дуарте присоединился к «Спартаку» в январе 2023 года. С тех пор за московский клуб он провел семь матчей, не отличился результативными действиями, заработав две желтые и одну красную карточки.