Оливейра рассказал, как на «Зенит» повлиял уход Дзюбы 

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Вильям де Оливейра поделился мнением по поводу выступления команды после ухода нападающего Артема Дзюбы.

Отметим, что питерский клуб расстался с 34-летним форвардом в августе прошлого года.

«Проходил бы в состав Дзюба в нынешнем «Зените»? Мы уже год выступаем без Артема — забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Мы всем довольны. В данный момент у нас более активная группа атаки. Довольны игрой наших нападающих, как и при Дзюбе», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».

Добавим, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.