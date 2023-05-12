Агент Клаудиньо, Малкома, Ренана и Мантуана оценил шансы игроков покинуть «Зенит»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном уходе Клаудиньо, Малкома, Роберта Ренана и Густаво Мантуана из «Зенита».

«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», - приводит слова Луиса Фернандо Гарсии Sport24.

Напомним, санкт-петербургский клуб в 26-м туре Российской Премьер-лиги досрочно стал чемпионом страны, одержав победу над московским «Спартаком» (3:2). После 26 матчей «Зенит» с 64 очками лидирует в турнирной таблице, на 13 баллов за четыре тура до конца сезона опережая ЦСКА.

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Краснодаром» дома. Встреча состоится 13 мая.