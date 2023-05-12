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Тухель: будущее Томаса Мюллера в «Баварии» зависит от него самого

Наставник мюнхенцев прояснил ситуацию вокруг игрока своей команды. 
12 мая 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением по поводу будущего в команде форварда Томаса Мюллера.

«Будущее Томаса зависит от него самого. Томас — это «Бавария», а «Бавария» — это Томас. Он борется за свой 12-й чемпионский титул и сосредоточен на этом. Всё остальное сейчас не имеет значения. Томас полностью сконцентрирован на завоевании титула», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

Напомним, что Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000-го года. Всего за основную команду «красных» он провел 663 матча, в которых забил 234 гола и отдал 255 результативных передач. Он является 11-кратным чемпионом Бундеслиги. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.

источник: Bayern&Germany
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