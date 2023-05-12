Россия займет 18-е место в рейтинге УЕФА после завершения текущего сезона 

Россия опустится на 18-ю строчку в рейтинге УЕФА согласно результатам европейского клубного сезона-2022/23. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Сообщается, что таким образом в сезоне-2024/2025 чемпион РПЛ будет делегирован во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер – в 1-й раунд квалификации Лиги Европы, а команда, занявшая третье место, а также обладатель Кубка России – во 2-й раунд квалификации Лиги конференций.

Напомним, что весной прошлого года руководство УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. До отстранения Россия занимала десятую строчку в рейтинге.